土屋太鳳＆佐藤勝利ダブル主演のテレビ朝日系ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」１０日の最終回で、過去放送になかった場面が回想シーンとして流れ、一部視聴者の戸惑う声がＳＮＳに上がった。都県の境を越えて起こった複合事件で、縄張り争いをさせないよう設けられた警察庁の移動捜査課が舞台のドラマ。底流には課長の赤瀬（井ノ原快彦）と警察庁幹部の兄・心悟（筒井道隆）が立場を分かつに至った因縁があり、最終回で