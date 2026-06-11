アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかが１１日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。１歳の幼児への“ケーキ押し付け動画”に言及した。この動画は福岡県内の家庭で、誕生日に用意されたと思われるケーキを幼児の顔面に押し付け、幼児が泣き出しているにも関わらず、母親らしき人物が笑いながら数度にわたって同様の行為をしている様子を撮影したもの。動画はＳＮＳ上で拡散され、大炎上。警察も動く事態となった。動画に