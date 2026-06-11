Hearts2Heartsが、8月18日に東京ドームで開催されるオリックス・バファローズ戦「SAISON presents スペシャルナイター」に出演することが決定した。Hearts2Heartsは、6月22日に2ndミニアルバム『Lemon Tang』をリリースする。同名タイトル曲『Lemon Tang』をはじめ、ヒット曲『RUDE!』を含む全6曲を収録。Hearts2Heartsならではの爽やかで清涼感あふれる魅力を詰め込んだ作品として、この夏の注目を集めている。【写真】Hearts2Hea