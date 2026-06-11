BIGBANGのワールドツアースケジュールが公開された。YGエンターテインメントは6月11日、公式SNSで「BIGBANG 2026 WORLD TOUR」のポスターを公開した。【写真】BIGBANG、佐々木朗希と“豪華3ショット”BIGBANGは今回のツアーで、18都市31公演を開催する。韓国の高陽をはじめ、オークランド、イーストラザフォード、パリ、ロンドン、台北、シンガポール、ハノイ、シドニー、バンコク、香港、大阪、名古屋、東京、福岡、クアラルンプ