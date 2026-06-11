ガールズグループRed Velvet・スルギのいとこで、ユーチューバーとして活動していたsukyzin（本名：カン・スジン）さんが突然この世を去った。6月11日、YouTubeチャンネル「sukyzin」の最新動画のコメント欄を通じて訃報が伝えられた。【写真】スルギとsukyzinさん、2ショット自身をsukyzinさんのいとこの姉と名乗るA氏は、「私たちの愛するスジンが6月7日、突然の事故により空の星となりました。家族や友人たちがスジンの最後の旅