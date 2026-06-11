【モデルプレス＝2026/06/11】モデルの森絵梨佳が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】37歳1児のママモデル「商品のような完璧な見た目」枝豆・茄子など旬野菜使った小学生弁当◆森絵梨佳、手作り弁当と長男との会話を公開森は「本日の小学生弁当」とつづり、曲げわっぱにご飯や枝豆、茄子と鶏肉の炒め物が入った色鮮やかな弁当の写真を更新。「枝豆は爪楊枝にさし