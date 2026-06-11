歌手・女優のナナ宅に侵入した強盗犯が、判決を不服として控訴した。韓国メディア『スターニュース』は6月11日、被告Aが前日、自ら控訴状を提出したと報じた。【写真】危険ゾーンが…ナナのレオタード姿これに先立ち、議政府地裁・南楊州支院の第1刑事部は9日、強盗致傷の罪に問われたAの判決公判を開き、懲役7年を言い渡した。裁判所は「本来、絶対的な平穏が守られるべき夜間に凶器を所持したまま侵入し、強盗致傷および強盗殺人