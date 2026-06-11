公園でお散歩しながら、彼とまったり。そんなデートに憧れる女性も多いのではないでしょうか。せっかくデートするなら、男性に「カワイイ」と思ってもらいたいもの。そこで今回は、『スゴレン』男性読者に聞いた「公園デートにおいて、男性がキュンとする女性の振る舞い」を紹介します。【１】散歩する老夫婦を見ながら、「私もあんな風になりたいなぁ」と呟く。女性にとって何気ない一言でも、「デート中に理想の将来像を話された