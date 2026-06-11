銀座コージーコーナーは、6月21日「父の日」に向けて、家族で楽しめる父の日限定スイーツを用意した。2026年6月19日〜6月21日の3日間、全国の生ケーキ取扱店で販売する。※北海道･九州地方及び、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。プチケーキを詰め合わせた「プチガトー〜サンクスパパ〜(8個入)」、父の日ラッピングの「チーズスフレ」のほか、“父の恩は山より高く”のことわざに