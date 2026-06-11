【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの辻希美が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開し、話題となっている。【写真】38歳5児のママタレ「盛り付けも彩りも綺麗」眠れなかった日の高1長男弁当◆辻希美「全然寝れなかったー」お弁当公開辻は「今日のお弁当」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。「昨夜は布団入った瞬間にムズムズ病が発症して全然寝