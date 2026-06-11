女の子といい感じになると立ちあがる告白待ちフラグ。でもそんな好意に気づいてか気づかずか、みすみすスルーしてしまう残念な男性も少なくありません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「女子の『告白待ち』フラグに応えられないヘタレ男の共通項」をご紹介します。【１】いつもふざけていて、真剣なムードに耐えられない「関西人みたいなお笑いキャラだと真面目な雰囲気に持っていけないみたい」