あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「リコリス・リコイル」の略語は？「リコリス・リコイル」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「リコリコ」でした！リコリコとは、2022年7月に放映されたA-1 Pictures制作のオリジナルTVアニメの