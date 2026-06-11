６月７日の安田記念・Ｇ１で４着だったセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は、夏休みを経て、毎日王冠・Ｇ２（１０月４日、東京）に向かう。１１日、管理する橋口調教師が発表した。同馬は安田記念で、勝ち馬シックスペンスからタイム差なしの４着に健闘していた。橋口調教師は「雨がもう少し早く降ってくれていればと思いますが…。良く走ってくれました」とレースを振り返った。近日中に