asmi シンガーソングライターのasmiが10日、Kアリーナ横浜で開催のMrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』のグリーンカーペットに登場した。6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されるMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ。従来のライブやフェスとは一線を画し、「PRAISE（称賛）」をコンセプトに次世代の表現を提示する