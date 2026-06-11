◆カーリング日本選手権第４日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）１次リーグ（Ｌ）の直線対決の成績を持ち越して行われる女子の２次Ｌがスタートし、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、中部電力に２―８で敗れ、２次Ｌ初戦を落とした。１次リーグＢブロックを通算３勝１敗の２位で通過し迎えた２次Ｌの初戦。第１エンド（Ｅ）で２点先制されるなど、第４Ｅまで１―４の劣勢で折り返した