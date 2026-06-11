◆米大リーグメッツ２―９カージナルス（１０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）カージナルスのＬ・ヌートバー外野手（２８）が、敵地のメッツ戦で「５番・右翼」でスタメン出場するも、４打数無安打で３試合連続のノーヒットとなった。ヌートバーは昨オフに受けた両かかとの手術の影響で開幕から６０日間の負傷者リスト入りし、現地５日のレッズ戦に今季初出場し２安打１打点。途中出場だった６日は８回