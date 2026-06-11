泣いて嫌がる幼児の顔にホールケーキを何度も押しつける動画がSNSに投稿され、波紋を広げている。RKB毎日放送（6月10日）によると、福岡県警は暴行容疑での立件を視野に捜査を始めたという。また、読売新聞オンライン（同日）は、福岡県内の児童相談所が児童福祉法に基づき幼児を一時保護したと報じている。幼児にけがはなかったという。動画では、女性が泣いて嫌がる幼児の顔にケーキを押し付けており、SNSでは5日以降に「虐待で