フランス競馬の統括機関であるフランスギャロは日本時間６月１０日、ジャックルマロワ賞・Ｇ１（８月１６日、仏ドーヴィル競馬場・芝直線１６００メートル）に３４頭が登録したことを発表した。内訳はイギリスから１２頭、フランスから９頭、アイルランドから９頭、日本から４頭としている。日本調教馬は先月のヴィクトリアマイルなどＧ１を３勝のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）、安田記念