「納品した作品を生成AIに学習されたくない」「紙代が高騰したので、印税率を10％から7％に下げたいと言われた」「海賊版サイトを見つけたらどうしたらいい？」漫画家たちは今、どんな悩みを抱えているのか。日本漫画家協会は6月5日、会員向け相談フォームに寄せられた質問と回答のうち、新たに追加したを公開した。生成AIによる学習への不安、出版社との印税交渉、海賊版対策──。公開された相談からは、漫画家などフリーランス