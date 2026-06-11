6月13日から26日までオランダとベルギーを訪問される天皇皇后両陛下。皇室は代々、節目節目で両国の王室と互いに行き来を重ね、親密な交友関係を築いてきました。雅子さまの療養中には、ご様子を案じたオランダ王室の招待を受けてご一家でご静養に訪れたことが、その後ご体調が上向くきっかけに。思い出の詰まった秘蔵写真をご紹介します。【写真】27年前、ベルギー・デルビュイを散策されるファー付きコート姿の雅子さま。他、2