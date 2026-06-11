あなたは読めますか？突然ですが、「猶予」という漢字読めますか？ビジネスの締め切りや法律のニュース、あるいは日常生活の決断を迫られる場面でよく使われる言葉です。気になる正解は……「ゆうよ」でした！猶予とは、実行の期日を先に延ばすこと、または決断を下しかねて迷うことを意味します。「猶」も「予」も「ためらう」という意味を持っており、すぐには動かず間を置くというニュアンスが含まれています。具体的な使い方と