あなたは読めますか？突然ですが、「塵取」という漢字読めますか？掃除のときには欠かせないあの道具のことですが、漢字で二文字並べて書かれると、一瞬読み方に詰まってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ちりとり」でした！「塵取」とは、箒（ほうき）などで集めたゴミや埃をすくい取るための道具です。「塵（ちり）」を「取る」という、その役割がそのまま漢字になっています。昔ながらのトタン製のもの