７日、四川省の成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地・都江堰野生化研究センターで自撮りする参加者。（成都＝新華社記者／王曦）【新華社成都6月11日】中国国務院新聞（報道）弁公室は7〜9日、四川省で人権をテーマとした視察交流事業「人権行動看中国・2026」を実施した。11カ国の政府関係者や代表、学者らが成都市を訪れ、生態環境や文化クリエーティブ産業、科学技術イノベーションなどの現場を見学した。８日、成都市郫