ファミリーレストラン「ココス」では19日午前10時より、人気イラストレーターの北澤平祐氏とコラボレーションした「ココス 夏の福袋 2026」の予約販売を開始する。【写真】ニコニコでかわいい！ココッスくんグラスマーカー3300円（税込3630円）の福袋を購入すると、3000円分（税込3300円分）の食事券（店内飲食の場合）に加えて、同店のメニュー表紙でおなじみの、北澤氏が描く愛らしいキャラクター「ココッスくん」を主役にし