7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が11日、都内で行われた『パワフルプロ野球2026-2027』発売記念イベントに登壇した。大のオリックス・バファローズファンで知られる藤原は、アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）とともに『パワプロ』の思い出を語った。【写真】ホームランに大喜びする藤原丈一郎アンタッチャブルとともにおそろいのユニフォーム姿で登場した藤原は「世界に1枚しかないユニフォーム。パワプロくんも