ピザチェーン「ピザハット」は、創業祭を記念した感謝キャンペーン「創業祭2026」を11日から21日の11日間限定で開催する。【画像】ポイントプログラム「HUT REWARDS」の仕組み今年の創業祭は、感謝の気持ちを込めた特別企画を用意。長年にわたって愛され続けてきた伝統の3種のピザ「スーパー・シュプリーム」「新・特うまプルコギ」「シーフードミックス」が、期間中はお持ち帰りでそれぞれ1958円（通常価格3190円）という、ピ