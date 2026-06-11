日本文学振興会は11日、「第175回芥川龍之介賞・直木三十五賞」の候補10作を発表した。【写真】候補者一覧オードリー若林正恭も「芥川賞」の候補には、小砂川チト「ゾンビ回収婦」、鈴木凉美「悪い血」、仁科斂（にしなれん）「丹心」、村司侑「ソリティアおじさんがいた頃」、八木詠美「アンチ・グッドモーニング」。36歳の小砂川と43歳の鈴木は3回目、31歳の仁科、47歳の村司、37歳の八木は初候補となる。「直木賞」の候