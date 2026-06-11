報復の連鎖が止まりません。アメリカはホルムズ海峡の付近でヘリコプターが撃墜されたことを受け、イランの防空施設などを攻撃しました。【写真を見る】イラン攻撃の理由となった米軍ヘリ「アパッチ」米軍ヘリ撃墜の報復アメリカがイランへの攻撃を開始アメリカとイランによる報復の応酬で、和平協議に暗雲がただよっています。日本時間の6月10日午前6時、アメリカ軍はイランへの攻撃を開始しました。トランプ大統領の指示で行わ