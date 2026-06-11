韓国の俳優BYEON WOOSEOK（ビョン・ウソク）の日本公式Xが、きょう11日にオープンした。【写真】社交ダンスの練習シーンで密着するIU＆ビョン・ウソクビョン・ウソクは、韓国国内にとどまらず、日本をはじめ世界中のファンから大きな支持を集めている俳優で、2024年開催のアジア8都市・全12公演で行われたアジアファンミーティングツアーの日本公演では約2万人を動員し、日本における高い人気と注目度を改めて証明している。