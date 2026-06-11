俳優、声優、脚本家、演出家として活動する伊藤マサミ（43）が11日、自身のXを更新。暴露系アカウントから自身の不適切な行動が明かされたことについて「全て私の無責任な行動によるもの」と認め謝罪した。伊藤は人気コンテンツ「あんさんぶるスターズ！」瀬名泉役の声優としてで広く知られ、海外ドラマ吹き替えや映像作品にも参加。舞台業界でも演出家として高い評価を受け、「Dr.STONE」「B-PROJECT on STAGE」「心霊探偵八