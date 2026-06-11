■MLBパイレーツ9ー8ドジャース（日本時間11日、PNCパーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのパイレーツ戦に“1番・投手兼DH”で先発出場。投げては6回2/3、102球を投げて、被安打6（被本塁打1）、奪三振6、四死球4、失点4（自責点3）。今季ワーストの4失点で規定投球回には1アウト足らず、防御率1.06。救援陣が粘れずドジャースは逆転負け、大谷は7勝目を逃した。打者としては5打数1安打1本塁打2打点。9回第5打席に12号2ラ