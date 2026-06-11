◇ナ・リーグカブス−ロッキーズ（2026年6月10日デンバー）カブスの今永昇太投手（32）が10日（日本時間11日）、敵地でのロッキーズ戦に先発登板し、5回まで2安打1失点、7奪三振で5勝目の権利を得た。4日の本拠地アスレチックス戦（同5日）は4被弾して6敗目を喫した。過去6戦で14被弾。だが、この日は打者有利と言われる“マイル・ハイ”クアーズフィールドでここまで被本塁打なしに封じている。前日に同地でロッキー