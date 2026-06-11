ヤクルト、楽天で強打者として活躍した宮出隆自さん（４８）のプロ野球人生は投手から始まっている。愛媛・宇和島東高から１９９５年度のドラフトでヤクルトから２位指名を受けた大型右腕は、入団３年目にプロ初先発でプロ初勝利を挙げた。ただ、その一戦で宮出さんはウイニングボールの受け取りを拒否している。２０００年には広島の金本知憲選手に３０号アーチを被弾、これでトリプルスリーが達成され、歴史に名を刻むことにな