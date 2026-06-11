日韓の農村風景に見られる共通性が、SNS上で大きな注目を集めている。【動画】釜山からソウルへの「韓国歩き旅」の様子「韓国の田舎道。海外にいることを忘れるくらい日本の景色と瓜二つな時がある」とその模様を紹介したのは、ニシダさん（@sampit_izmir）。田畑や道路、民家やその背景に見える山々まで…文化的にも歴史的にも盛んな交流があったからだろうか。時おり写るハングルがなければ、日本のものかと勘違いしてしまいそう