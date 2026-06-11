2026年6月11日の『徹子の部屋』に木村多江さんが登場。18歳の愛娘やラグビー愛、初の主演舞台への決意などについて語ります。今回は木村さんが出産について語った『婦人公論』2021年12月14日号の記事を再配信します。*****『婦人公論』12月14日号の表紙は女優の木村多江さんです。芸能界に入ってしばらくは、人に見られることが苦手だったという木村さん。仕事を楽しめるようになるきっかけとなった、ある出来事とは――。発売中の