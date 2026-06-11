１１日未明、熊野市の小学校の校舎内に不法に侵入したとして４１歳の女が建造物侵入の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは伊賀市に住む動画配信業の41歳の女です。警察の調べによりますと女は11日午前0時頃、正当な理由がないにもかかわらず、熊野市紀和町にある休校中で普段使われていない小学校の校舎に侵入した疑いがもたれています。警察の調べに対し女は「校舎に入ったことは間違いないが立ち入り禁止の表示がなかったので