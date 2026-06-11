存在感を高めた大型グリルと新V8エンジンに注目メルセデス・ベンツ日本合同会社は2026年6月11日、フラッグシップセダンの新型「Sクラス」を発表し、同日より全国の正規販売店を通じて予約注文の受付を開始しました。Sクラスは、メルセデス・ベンツのラインナップにおいて頂点に位置する最高峰セダンです。歴代モデルでは、その時代における最先端の安全技術や快適装備、走行性能をいち早く採用してきたことでも知られ、世界の