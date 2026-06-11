センチュリーの新たな発信拠点が青山に誕生トヨタが展開する最高峰ブランド「センチュリー」の新たな情報発信拠点となる「CENTURY STUDIO GALLERY」が、2026年6月11日に東京・青山でオープンしました。場所は東京都港区北青山2-5-8・青山OM-SQUARE 1F。センチュリー公式SNSでも「2026.6.11 OPEN」のメッセージとともに施設の開設が告知されており、センチュリーブランドの世界観を体感できる新たな拠点として注目を集めていま