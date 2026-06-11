瀬戸内地方は、高気圧に覆われて晴れています。昼過ぎ以降も日差しの届くところが多いでしょう。ただ、岡山県では上空の寒気や湿った空気の影響で雷雨のおそれがあります。天気の急変に注意してください。日中の最高気温は岡山で30度、津山と高松で29度の予想です。10日と同じくらいかやや高い気温になります。 12日もおおむね晴れますが、午後は岡山県で雷雨のところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で17度、津山で13度、高