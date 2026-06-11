子どもに何度も呼ばれる日常のなかで、ふと湧き上がるイライラ。「こんなことで怒るなんておかしいのでは……」と自分を責めてしまうママもいるかもしれません。けれど、その感情は本当にいけないものなのでしょうか。『虐待予備軍？それとも普通な感情？ご飯を作っているときや何かしているときに子どもから「ママ！ママ！」と話しかけられることにイライラしてキレるって普通なの？そんなことで怒ってる私、ヤバくない？