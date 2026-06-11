日本の年間出生数は、2024年に統計開始以来はじめて70万人を割り込み（※１）少子化が進んでいる。要因はさまざまだが、その一つが晩婚化・晩産化にともなう、「望んでも授かりにくい」夫婦の増加だ。 【写真】ザ・ランドマーク名古屋栄のにしたんARTクリニック 不妊治療クリニックで国内最大規模のネットワークをもつのが「にしたんARTクリニック」。2022年の開業からわずか3年あまりで全国に12院を展開し、2026年6