北海道清水町で「十勝清水町」への町名変更が検討され、その賛否を問う住民投票の条例案が本会議で審議されています。清水町で検討されているのが、「十勝清水町」への町名変更です。町は住民投票を実施し、賛否について町民の意思を確認したい考えで、その条例案を６月１１日の本会議に提出しました。当初、住民投票は７月にも行われる見通しでしたが、一部議員から「周知する時間が足りない」「投票率の基準を設けるべきだ」など