＜宮里藍 サントリーレディス初日◇11日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞“全英切符”がかかる国内女子ツアーは、第1ラウンドが進行している。午前組の選手が前半9ホールを終え、今季1勝の桑木志帆が7アンダーで単独首位に立っている。すでに後半に入っており、残り5ホールとなっている。【現地写真】スタートホールは宮里藍が見守ります5アンダー・2位タイに岡山絵里、アマチュアのウンソ・チョイ（ニュ