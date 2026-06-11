ドライバー同様、アイアンもシャフトを替えることで、ナイスショットの確率を上げられると話すのが、クラブフィッターの吉川仁氏。実際に松木安太郎氏のフィッティングを行ったところ、あおり打ちがダウンブローに改善された。【数値公開】アイアンシャフト20モデルの計測データ公開！ しなる場所も弾道特性も全網羅◇◇◇【松木】アイアンのシャフトは気に入っています。でも、ドライバーの調子が良いときに限って、アイアン