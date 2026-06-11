サウジアラビアの政府系ファンド、PIFによる資金提供撤退から約2カ月。LIVゴルフのCEOを務めるスコット・オニール氏がCNBCのテレビインタビューに出演し、新たな投資家の確保に向けた動きを明かした。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹ビフォーアフターオニール氏は現在、複数の投資家とミーティングを重ね、「総額3億5000万ドル（約560億円）を集めて来季以降のリーグ存続を目指している」と説明。「投資家たちの反