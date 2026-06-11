◇NBAファイナル第4戦ニックスースパーズ（2026年6月10日マジソン・スクエア・ガーデン）今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第4戦が10日（日本時間11日）に行われた。ニューヨークには多くのセレブリティが来場した。東王者ニックスが敵地で2連勝を飾り、本拠地ニューヨーク・マジソンスクエアガーデン（MSG）に帰還した。第3戦ではドナルド・トランプ米大統領が来場。そのため試合前から会場周辺は厳戒態勢が惹かれて