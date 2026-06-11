テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は11日の放送で、恒例のパネル企画コーナーで、「令和の落とし物事情」を特集し、解説役で登場した大学教授のプロフィルや服装に、出演者が驚きの反応を示すひと幕があった。この日、解説で登場したのは中央大社会理工学部の檀一平太（だん・いっぺいた）教授。専門は応用認知脳科学で、なぜ人は落とし物、忘れ物をするのかというナゾを、脳科学的観点から分析、解説