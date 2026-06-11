元NHKアナウンサーの武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に11日、出演。ながらスマホ、歩きスマホの危険性を訴えた。番組では今年3月、三重・亀山市の新名神高速道路で大型トラックを運転中に多重事故を起こし、6人を死亡させたとして自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）に問われた元トラック運転手の初公判が10日に津地裁（出口博章裁判官）であり、元運転手は起訴事実を認めたと報じた。