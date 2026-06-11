G大阪は11日、公式サイトを通じ、スタジアムMCを務めるフリーアナウンサーの池田琴弥（32）が産休入りすると発表した。2026/27シーズンのホームゲームは、11年から21年まで同MCを担当した内藤朝佳が務める。池田は自身のSNSで「しっかりパワーアップして戻ります」と意気込みを記した。クラブは「このたび、スタジアムMCを務める池田琴弥さんがご出産のため、明治安田Jリーグ百年構想リーグ終了をもちまして、一旦スタジアムMC