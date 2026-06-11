人気YouTuberのたっくーTVれいでぃおこと元お笑い芸人の澤村拓（30）が11日、Xを更新。大手眼鏡メーカー愛眼と共同開発し、福井・鯖江市の高級眼鏡と同じ工程をたどり作ったコラボレーション眼鏡「TAKKU」に関し、国産ではないのではないか？との疑義が生じた件に関し「ご心配おかけして申し訳ございません。本日早急に対応し、どの様な形になるかは今は断言できませんが必ず報告させて頂きます」と説明し、謝罪した。一方で、こ